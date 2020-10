Taranto, buchi nelle casse del Comune: condannati Lubelli e Patella

TARANTO - La Corte dei conti ha condannato Luigi Lubelli, ex dirigente del settore Finanze del Comune di Taranto e Carlo Patella, all’epoca dei fatti capo servizio dello stesso settore, a risarcire l’Ente civico di 684mila euro. Denaro che diciassette anni fa il Comune pagò ingiustamente alla «Ok Executive», una delle società con cui la famiglia Ladiana aveva preso in gestione alcune aree urbane come il parco Cimino. Secondo i giudici contabili, la società dei Ladiana ottenne dal Comune rimborsi non dovuti per spese di gestione e manutenzione che dovevano essere a suo carico, alcune anche inesistenti o riferite a fatture fantasma. Sulla gestione di quelle aree pubbliche, parco Cimino, l’area attrezzata di parcheggio in zona Rondinella e i Giardini Virgilio, che durante i primi anni Duemila causarono un buco di sei milioni alle casse comunali, si accesero anche i fari della magistratura penale. A settembre del 2007 il caso deflagrò con gli arresti di alcuni indagati, accusati di associazione per delinquere, truffa, falso e abuso d’ufficio. Lubelli e Patella sono stati condannati in primo e secondo grado per le determine di pagamento alle società che gestivano quelle aree. In primo grado furono condannati rispettivamente a sei anni e cinque anni e nove mesi, pene poi scese a tre anni e nove mesi ciascuno per prescrizione di alcuni capi d’accusa (il processo pende attualmente in cassazione). E proprio alle indagini della guardia di finanza e al processo fanno riferimento i giudici contabili per stendere il loro provvedimento. Come emerso dalla sentenza di primo grado, scrivono i giudici della sezione presieduta da Francesco Paolo Romanelli, «la condotta degli imputati va ragionevolmente ricondotta ad un’illecita compartecipazione all’operazione di sistematica spoliazione delle risorse comunali messa in atto dal Ladiana». Secondo la ricostruzione dei giudici contabili, la Ok Executive da febbraio 2001 a ottobre 2003, per gestire un parcheggio con chiosco annesso, ottenne illecitamente 684mila euro per attività e servizi che sarebbero dovuti restare a suo carico. Nelle carte della guardia di finanza finirono fatture fantasma, lavori pagati e mai realizzati o servizi e forniture pagati più volte. Il Comune pagò perfino una nuova insegna e la tintegguatura di una facciata rovinati da un incendio. Si scoprì non solo che il gestore avrebbe dovuto avere un’assicurazione ma perfino che il nome era abusivo: sull’insegna bruciacchiata c’era scritto Paddy’s bar ma secondo il disciplinare avrebbe dovuto esserci scritto solo «Comune di Taranto - Struttura attrezzata per la sosta e il parcheggio per il turismo itinerante». A febbraio del 2019 la Corte d’appello ha confermato la condanna a 3 anni per Adele Aloisio, moglie dell’imprenditore Giuseppe Ladiana (deceduto nelle more del processo) e quella a due anni per una delle sue figlie, Antonia Ladiana riducendo la condanna per altre due figlie, Olimpia e Loredana (rispettivamente a 2 anni e 2 mesi e 2 anni e 4 mesi).