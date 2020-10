Covid 19, Asl Taranto: «Nelle nostre sedi nessuna festa senza mascherina»

TARANTO - «Negli uffici dell’Asl di Taranto non ci sono stati comportamenti contrari alle misure anti-Covid come riportato da alcuni organi di stampa, occorre ristabilire la realtà oggettiva dei fatti». Lo afferma in una nota il direttore sanitario dell’Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che nei giorni scorsi è risultato positivo al Coronavirus. Il dirigente dell’Azienda sanitaria spiega di aver scoperto di aver contratto l’infezione il 3 ottobre, all’indomani di una riunione della task force Covid nell’auditorium del Padiglione Vinci dell’ospedale, iniziata alle 12.30 e terminata alle 14.15. «Successivamente - aggiunge Colacicco - sono rientrato negli uffici della Direzione Sanitaria, presso la sede centrale dell’Asl in viale Virgilio, e alcuni dipendenti, fuori dall’orario di servizio, mi hanno raggiunto nella mia stanza per gli auguri di compleanno, sempre indossando la mascherina, e hanno condiviso con me la pausa pranzo». Si tratta, precisa il direttore sanitario, «di un numero esiguo di dipendenti e pertanto non vi è stato alcun assembramento, anche perché si sono avvicendati. In seguito all’accertamento della mia positività al covid sono stati fatti i tamponi prevalentemente ai partecipanti alla riunione della task force e ai miei più stretti collaboratori. I contatti lavorativi, riferiti alle 48 ore precedenti alla positività, sono stati 25 e sono risultati tutti negativi al tampone».