Mottola, continua a curare il verde anche da pensionato

La città ringrazia Michele Lavarra, classe 1949, ex operaio comunale specializzato nella manutenzione dei giardini, delle aree verdi e dei parchi comunali. In pensione da otto anni, è tornato da alcuni giorni, in qualità di volontario, ad occuparsi di attività di pubblica utilità e di cura del paese in maniera completamente gratuita. Ogni mattina prende i suoi vecchi utensili da lavoro (forbici e cesoie), che aveva abbandonato in un angolo del ripostiglio di casa, e, in autonomia, con grande spirito di abnegazione, ha ripreso ad occuparsi, con l’impegno che l’ha sempre contraddistinto, della tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Nei giorni scorsi il presidente dell’Odv (organizzazione di volontariato) “Mottola Attiva”, Donato Campanella, a nome di tutti i 22 iscritti all’associazione, ha donato a Michele due nuovi attrezzi: un seghetto da potatura e un tronca rami.

«Con questi nuovi arnesi – ha riferito il presidente Campanella - sicuramente farà meno fatica ad abbellire e rendere più ordinato il paese». Ha, poi, ringraziato la cooperativa sociale di Milano “Erga Omnes”, in particolare il mottolese rappresentante del sodalizio Lombardo, l’avv. Carmine D’Eredità, e la ditta Angelo Greco per aver contribuito all’acquisto degli utensili. Inoltre l’Odv, regolarmente inserita nel registro regionale del terzo settore, ha iscritto Michele Lavarra nell’elenco dei soci al fine di tutelarlo mediante assicurazione, alla stregua degli altri iscritti, contro eventuali infortuni e responsabilità civili. Un impegno quello offerto dall’Associazione “Mottola Attiva” sul territorio di Mottola che va avanti dal 4 aprile di due anni fa. Vari i progetti di collaborazione con l’assessorato all’ambiente nella raccolta dei rifiuti, piantumazione e innaffiatura delle piante. Oggi è rappresentata degnamente da Michele Lavarra che orgogliosamente ha deciso di impegnarsi in una sfida solitaria al servizio della comunità. L’ultimo intervento risale a sabato con la pulizia del verde nell’area del “Calvario”, sotto la rotonda panoramica. Nei giorni scorsi l’attenzione del volontario è stata rivolta in altre aree del paese, pulendo il verde della rotatoria, all’ingresso del paese, il giardino via Palagianello col monumento e tanti altri siti, suscitando una particolare attenzione dell’Amministrazione comunale.