Arsenale Taranto, Calvisi incontra sindaco e parti sociali

TARANTO - Il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, ha incontrato oggi al municipio di Taranto il sindaco Rinaldo Melucci, sindacati e parti sociali in un tavolo dedicato all’Arsenale militare per fare il punto sui temi del turn-over e degli investimenti per il rilancio dell’opificio militare.

In un secondo tavolo di confronto con l’amministrazione comunale, con una delegazione della Soprintendenza per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto guidata dalla dirigente Maria Piccarreta, con il responsabile territoriale dell’Agenzia del Demanio Massimo D’Andria e il comandante del Comando Marittimo Sud, ammiraglio Salvatore Vitiello, si è discusso dell’acquisizione e dell’utilizzo di aree demaniali, nel quadro della riqualificazione urbana e della diversificazione produttiva per Taranto.

«Sul tema dell’implementazione delle infrastrutture della base navale di Chiapparo - è detto in una nota del Comune - il primo cittadino ionico è tornato a confermare che ogni misura positiva ed ogni euro investito sull'attività della Marina Militare a Taranto rappresenta sicuramente un moltiplicatore di ricadute economiche per il sistema di imprese locale e per la definitiva emancipazione dalla monocultura siderurgica»