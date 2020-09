Sanità a Taranto, Melucci: «La città non può fare la Cenerentola»

TARANTO - «Sulla sanità si stanno facendo le cose sul serio, Taranto non sarà più una Cenerentola». Lo afferma in una nota il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che ha tenuto oggi «una lunga conversazione con il Governatore Michele Emiliano per fare il punto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel capoluogo ionico ed affrontare alcune criticità connesse alla sanità nelle more che si discuta il piano di riordino ospedaliero regionale per il prossimo triennio e che si realizzi il Policlinico San Cataldo, il cui cantiere è stato inaugurato pochi giorni fa dall’Asl di Taranto».

Melucci, raccogliendo le istanze di numerosi cittadini, associazioni ed addetti ai lavori, ha segnalato al presidente Emiliano alcune «iniziative operative che - spiega - potrebbero nel breve periodo e in economia far compiere al nostro sistema sanitario un salto di qualità, specie in riferimento al rilancio del Centro Oncologico Moscati. Tra gli argomenti trattati, la costituzione di un’unità di oncologia di precisione; l'attivazione di un ambulatorio cardio-oncologia; l’attivazione della struttura complessa di chirurgia toracica; un rafforzamento del presidio pediatrico del capoluogo.

Secondo Melucci, «ora è il turno di Taranto di risalire la china dopo tanti sacrifici. Il futuro oggi appare decisamente più roseo, aspettando lo start del Policlinico San Cataldo e il Corso di Laurea in Medicina».