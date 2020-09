Taranto, Giochi del Mediterraneo: ecco le prossime tappe

TARANTO - Il comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo verrà a Taranto. Probabilmente, tra ottobre e novembre prossimi. È questa l’indiscrezione che filtra da ambienti romani e che sembra piuttosto attendibile anche in considerazione del fatto che quest’incontro avrebbe già dovuto tenersi, in realtà, nella scorsa primavera, ma poi fu rinviato a causa del lockdown imposto dal Governo per contenere la diffusione dei contagi del Covid - 19.

Si tratta, tanto per capirsi subito, di quel comitato che ormai più di un anno fa designò Taranto (unica candidata) quale città ospitante della manifestazione olimpica dei paesi mediterranei. Che, inizialmente prevista per il 2025, ha poi subito uno slittamento di un anno (2026, appunto). L’occasione non sarà simbolica, ma avrà anche dei significati pratici visto che costituirà il primo confronto tra gli esponenti del Cijm (è questo l’acronimo del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo) e il territorio rappresentato dalle sue istituzioni locali.

È presumibile, però, che si svolgano in un periodo immediatamente successivo i sopralluoghi nei vari impianti sportivi inseriti e indicati nel dossier presentato un anno fa. Spetterà, infatti, alle varie federazioni sportive (nazionali e internazionali) verificare prima e decidere poi gli interventi da progettare per rendere stadi, palazzetti, strutture di atletica omologabili alle più aggiornate norme e regolamenti.

Intanto, a proposito del masterplan per i Giochi del Mediterraneo, Urban Transition Center e TaLab sono al lavoro. L’ha fatto sapere, nei giorni scorsi, una nota stampa inviata dall’Amministrazione comunale di Taranto. Che precisa: «Prosegue il lavoro di redazione del masterplan della 20ma edizione dei Giochi del Mediterraneo, a Taranto prevista nel 2026. I tecnici dell’Urban Transition Center, struttura voluta dal sindaco Rinaldo Melucci per agevolare la realizzazione del piano di transizione “Ecosistema Taranto”, insieme con i colleghi del TaLab che sta lavorando al piano strategico “Taranto Futuro Prossimo”, hanno tenuto una riunione con l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Ubaldo Occhinegro, e i dirigenti comunali Cosimo Netti (Lavori pubblici) e Carmine Pisano (Gabinetto sindaco), mirata a definire le aree degli interventi di rigenerazione urbana e di implementazione dell’impiantistica cittadina che verranno condivisi con il Governo nel mese di ottobre».

Dal canto suo, infatti, l’esponente della giunta Melucci assicura: «Stiamo valutando il quadro delle esigenze impiantistiche - spiega l’assessore Occhinegro -, sovrapponendolo a ciò di cui abbiamo già disponibilità e alle opere che saranno realizzate entro la data dei Giochi. Tra le più importanti ci sono la riqualificazione dell’Isola Madre (ovvero la Città Vecchia, ndr) e la realizzazione delle Brt (ovvero le linee veloci, ndr). Lo scopo del masterplan - conclude l’assessore - è proprio quello di individuare aree e immobili da poter destinare a questa manifestazione e al loro uso successivo, a vantaggio dell’intera comunità».