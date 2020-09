Taranto, al via i lavori per il nuovo ospedale San Cataldo

TARANTO - «C'è stata una causa durata molti mesi ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Adesso, speditamente entro il prossimo anno finiamo i lavori. Dopodichè, con l’Università la Facoltà di Medicina che si insedierà dentro questo ospedale, Taranto avrà finalmente ciò che avrebbe avuto diritto di avere da 40 anni, cioè un ospedale universitario di grande livello». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenuto a Taranto per la stipula del contratto per la realizzazione del nuovo ospedale «San Cataldo» da parte della Asl Taranto. Erano presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco, il direttore generale dell’Asl di Taranto Stefano Rossi, l’amministratore Unico delle Debar Costruzioni, Domenico De Bartolomeo, aggiudicataria dell’appalto in raggruppamento temporaneo d’imprese e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

L’opera, che prevede 715 posti letto e sorgerà in prossimità della Statale 7, lungo la nuova direttrice di collegamento tra Taranto e San Giorgio Jonico, è stata finanziata nell’ambito dell’Accordo Quadro «Benessere e Salute" sottoscritto dal ministero della Salute e la Regione Puglia. Il nuovo ospedale, ha aggiunto Emiliano, farà «ricerca scientifica, che si occupa delle malattie specifiche del luogo, che sviluppa la Pediatria, la Medicina del Lavoro, l’oncologia pediatrica, l’oncologia in genere, tutti pezzi che adesso sono alloggiati in uno straordinario ospedale come il Santissima Annunziata, che è uno dei migliori ospedali di Puglia nel contenuto ma nella forma è ovviamente un ospedale vecchio che mette in difficoltà tutti gli operatori e soprattutto i pazienti. Quindi un altro anno di pazienza e poi finalmente potremo inaugurare il nuovo San Cataldo».

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (oltre alla Debar ne fanno parte il Consorzio stabile COM, la CN Costruzioni SpA di Nicola Canonico, la Edilco Srl, il Gruppo Mazzitelli e la Icoser) si è impegnato a terminare i lavori in soli 399 giorni lavorativi (rispetto ai 1245 posti come base di gara), impiegando tre turni giornalieri (uno notturno), con un corrispettivo pari a 122.398.294 euro.