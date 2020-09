Mittal Taranto, oggi sciopero nel reparto Laf: il 9 settembre consiglio di fabbrica

TARANTO - E’ in corso nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto lo sciopero dei lavoratori del reparto Laf, proclamato dai sindacati metalmeccanici, che segue quello del 4 settembre del Pla/2 per protestare contro il taglio del personale tecnologico.

Ma anche «per la collocazione in cassa integrazione di migliaia di lavoratori - sottolineano Fim, Fiom e Uilm - e l’assenza di programmazione delle manutenzioni che mettono a serio rischio la sicurezza sul lavoro e che, insieme all’incertezza del futuro dell’ex Ilva, generano una forte preoccupazione».

Le organizzazioni sindacali hanno convocato per dopodomani, 9 settembre, alle ore 9, il consiglio di fabbrica delle Rsu di Arcelor Mittal e appalto «per dare continuità alle iniziative di mobilitazione intrapresi in questi mesi. Inoltre, avvieremo - annunciano - un percorso assembleare, nel rispetto del misure anti Covid, per decidere le future azioni di lotta da intraprendere.

In questi mesi abbiamo denunciato al Governo e agli enti ispettivi quanto sta accadendo all’interno della fabbrica ai lavoratori di ArcelorMittal e dell’appalto e per tali ragioni crediamo sia necessario un cambio di passo nella gestione della vertenza che include anche i lavoratori Ilva in As». Le sigle metalmeccaniche parlano di «una vertenza complessa che continua, tra omissis e riunioni in stanze chiuse con l'esclusione sistematica dei sindacati, a non dare risposte al territorio sul futuro ambientale e occupazionale. l tempo passa inesorabilmente - concludono - e crediamo sia necessario dare risposte ai tanti lavoratori e cittadini stanchi di subire le angherie e inadempienze della multinazionale».