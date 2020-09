Da Trinitapoli a Martina Franca: per il compleanno «regala» alla moglie selfie con Di Maio

(Ansa) La moglie è una fan sfegatata di Luigi Di Maio che in questi giorni è in tour referendario in Puglia. E il marito non ci ha pensato due volte e come regalo di compleanno è partito con lei e tutta la famiglia da Trinitapoli, cittadina a 20 km da Barletta, per raggiunge Martina Franca dove il ministro M5s aveva in programma un comizio nel giorno del genetliaco della signora.

Un fuoriprogramma per Di Maio e una sorpresa di compleanno di sicuro fuori dal comune per la signora, conclusasi con un selfie con il politico pentastellato.