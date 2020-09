Incidente in stabilimento Mittal a Taranto, si ribalta carro: nessun ferito

Un incidente ferroviario senza conseguenze per i lavoratori, che ha causato - a quanto si apprende - il ribaltamento di un carro siluro vuoto, si è verificato questa mattina nell’Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Lo riferiscono i sindacati metalmeccanici, che hanno chiesto un incontro urgente al responsabile delle relazioni industriali, al capo area e al capo reparto dell’Acciaieria 2, al responsabile del Mof (Movimento ferroviario), al capo area delle Officine centrali e ai responsabili della sicurezza dello stabilimento. Fim, Fiom e Uilm sollecitano «spiegazioni in merito» e intendono discutere le «contromisure da adottare per evitare che si verifichi nuovamente un evento simile. In mancanza di una vostra convocazione - concludono - denunceremo l’accaduto agli enti di pertinenza esterni».