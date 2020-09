ArcelorMittal: incendio in parcheggio portineria, distrutte 8 auto

La notte scorsa hanno preso fuoco otto auto in sosta nel parcheggio della portineria imprese dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Si sospetta la natura dolosa. Alcune vetture sono andate totalmente distrutte, altre hanno riportato danni ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano per risalire alla causa degli incendi.

Nei giorni scorsi atti vandalici, furti e danneggiamenti alle auto degli operai parcheggiate dinanzi alle portinerie sono stati segnalati dai delegati di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil attraverso un esposto al prefetto di Taranto, al Questore, all’Asl e ai sindaci di Taranto e Statte. Nella denuncia si faceva riferimento a un’auto incendiata nell’area della portineria imprese e a due auto vandalizzate nei pressi della portineria A. Nelle ultime ore il nuovo episodio. «Quello che sta accadendo - sottolinea Vincenzo Castronuovo della Fim Cisl - è assurdo. Denunciamo da tempo l’assenza di vigilanza ed episodi da collegare alla criminalità. Si tratta di ritorsioni da parte di parcheggiatori abusivi? Qualcuno vuole imporre il servizio di guardiania? Non sappiamo. Le forze dell’ordine, l’azienda, la Prefettura, i Comuni interessati, devono prendere provvedimenti». Il sindacalista fa presente che vengono "colpiti lavoratori già penalizzati dal ricorso agli ammortizzatori sociali, che già fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e talvolta non percepiscono proprio lo stipendio. Sono stanchi e si sentono abbandonati da tutti».

SCATTA L'ESPOSTO - Un nuovo esposto a Prefetto, Questore e Consorzio Asi (Area di sviluppo industriale) è stato presentato da Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto dopo l’incendio della notte scorsa che ha distrutto o gravemente danneggiato otto auto di dipendenti delle ditte di appalto in sosta nel parcheggio della portineria imprese dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto.

Nei giorni scorsi erano stati segnalati altri episodi: un’auto bruciata e due vandalizzate. I sindacati chiedono «un tavolo di incontro» ritenuto «non più rinviabile attesa la natura dell’accaduto e per la rilevanza che questo stato dei fatti sta determinando all’interno ed all’esterno della fabbrica e soprattutto, per porre in essere tutte le determine da parte dell’Autorità competente e, nondimeno chi ha in capo la diretta titolarità delle aree».

Le organizzazioni sindacali evidenziano, così come fatto nella nota precedente, «che lo stato di malessere e disagio tra i lavoratori è tale imporci l’assunzione di ogni iniziativa utile affinché l’esasperazione non inizi a sopraffare la disperazione». L’area destinata «a parcheggio - concludono Fim, Fiom e Uilm - di cui si fa menzione, così anche come altre, si distingue particolarmente per lo stato di letterale abbandono, ove, è peraltro possibile riscontrare dai rilievi in loco, che non vi è il minimo riguardo delle norme igieniche e di decoro. Questo lascia facilmente comprendere che all’interno di quelle aree, quasi o tutto sarebbe possibile fare: partendo dal riversamento di rifiuti di ogni specie, passando per la scarsa illuminazione e finendo per la costituzione indiretta di un perimetro di area franca meta di balordi e malintenzionati».