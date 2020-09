Taranto, inquinamento e Coronavirus: il dibattito tra gli scienziati

Se un nesso c’è tra inquinamento ed esposizione al Covid, come mai Taranto – con i suoi ben noti indici di inquinamento – è (fortunatamente) rimasta lontana dai dati di realtà molto più colpite? La questione era già emersa lo scorso aprile con la pubblicazione di una ricerca della Sima (società medicina ambientale) che annunciava il ritrovamento del virus sul particolato atmosferico nei campioni di Pm10 in aria di alcuni siti industriali italiani coincidenti con le realtà del Nord più colpite dall’epidemia. Un nesso che a Taranto, però, non c’era. «Non ci sono stati superamenti di polveri Pm10 in alcune delle centraline di Taranto nel periodo preso in considerazione nella nostra ricerca», spiegava all’epoca il prof. Gianluigi De Gennaro, docente di Chimica Ambientale all’Università di Bari.

Ed ora, prof. De Gennaro, cosa pensa di questa ulteriore ricerca di alcuni colleghi baresi?

Conosco i colleghi del dipartimento di Fisica. Loro sono dei modellisti, sono esperti nel maneggiare grandi modelli e grandi mole di dati. Mettendo in relazione dati non solo ambientali (particolato atmosferico), ma anche di patologie, stili di vita, hanno ottenuto risultati che noi ed altri abbiamo ricavato con modelli più semplici che sottolineano che c’è una forte relazione tra la presenza di particolato atmosferico e la diffusione del Covid. Il che è interessante perché, con approcci diversi, si è arrivati alla stessa conclusione.

Quali le ulteriori differenze tra le ricerche?

Loro hanno fatto riferimento a lunghe storie di dati e sostenuto che un effetto di esposizione della popolazione per tanto tempo all’inquinamento può aver determinato una maggiore suscettibilità. Nei nostri studi, invece, abbiamo messo in evidenza che è il particolato atmosferico che fa da carrier al virus trasportandolo in atmosfera.

Ma c’è anche chi nega ogni relazione..

Senza produrre, però, molto materiale scientifico. Interessante che, tra chi vede la relazione, crescano gli approcci di discipline diverse con conseguenti diverse sfumature.

Sfumature sostanziali?

Ci sono fondamentalmente due visioni, quella che definirei dei “particellaristi”, o di tipo A, che sostengono che il virus utilizza le particelle per vivere di più in atmosfera e che una lunga esposizione all’inquinamento può aver determinato suscettibilità nell’organismo e addirittura aver avviato alcuni processi di Ace 2 o attivatori che hanno consentito al virus di avere strada facile nell’organismo. E poi ci sono coloro che definirei dei “direttisti”, di tipo B, che dicono che è la contemporanea sincrona azione del particolato e del virus a rendere più vulnerabile l’organismo ed aiutare il virus a farsi strada.

Lei da che parte sta?

In questa ultima categoria. Noi mettiamo in evidenza più l’aspetto meccanicistico e, dunque, la possibilità che in alcuni territori, dove le particelle sono state più presenti, il virus riesce a stare più tempo in atmosfera.

Come inquadriamo Taranto?

Per una diffusione del virus, dovremmo avere due condizioni: la presenza del virus, la cosa più determinante, e la presenza di molte polveri o di una popolazione diciamo suscettibile. Se non c’è presenza di virus, la seconda condizione non basta da sola. Ecco perché questa realtà è stata meno colpita. Chi sostiene una maggiore suscettibilità della popolazione tarantina, visto il peso dell’inquinamento nel passato, dovrebbe trovare di più il nesso causale che non consente ai tarantini di contagiarsi di più.

Ma come è cambiata la situazione inquinamento qui a Taranto negli anni?

Stiamo studiando la qualità del particolato. È vero che a volte la quantità del particolato a Taranto non è elevata, però la qualità è particolarmente pericolosa. Insomma, 50 microgrammi di Taranto non sono 50 microgrammi di Milano per metro cubo di aria.

Tradotto in ottica Covid?

Ribadendo l’ipotesi che il particolato fa da carrier, fino a quando non avrò quantità di particolato importanti, non ho vettori. Ammesso che ci sia virus abbastanza, a Taranto non ci sono state condizioni tali da portarlo in giro. Quindi, a Taranto il Covid non si è molto diffuso anche perché non c’era e non poteva essere trasportato efficacemente.

Torniamo alla ricerca dell’altro gruppo di studiosi.

I colleghi dovrebbero dimostrare un po’ di più perché quella situazione di suscettibilità non ha causato più casi. Delle due: o questa suscettibilità non c’è ed allora abbiamo scherzato i questi anni a parlare della criticità del fenomeno dell’inquinamento a Taranto, oppure questa ipotesi della suscettibilità non è così rilevante. Non vuol dire che non c’è, ma non è rilevante. Detto ciò, sono contentissimo che questi giovani ricercatori abbiano trovato questa relazione perché confortano quello che abbiamo provato a dimostrare finora ed aumentano il novero dei colleghi che dicono che certamente la relazione c’è.

Il messaggio finale?

Una sollecitazione ai decisori: c’è un elemento comune che dice che l’inquinamento è determinante. Non ci si può nascondere dietro un dito contestandoci divergenze. Possiamo non essere d’accordo in che modo succede, ma entrambi abbiamo visto che l’inquinamento è una causa principale. Dunque? Occorre comunque ridurre gli inquinanti in atmosfera. [Red.Ta.]