Ex Ilva a Taranto, Usb denuncia: «Principio d'incendio nel parco minerale 4»

TARANTO - Un «principio di incendio» si è verificato questa mattina nel parco minerale 4 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, «zona solo parzialmente interessata dai lavori di copertura». E’ quanto denuncia il coordinamento provinciale dell’Usb, aggiungendo che «una quantità considerevole di carbone coke, ancora incandescente, è stata depositata sul terreno, lasciando che venissero sprigionati inquinanti come Ipa, benzoapirene, ossido di carbonio e idrogeno solforato. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare che nell’area si propagasse un vero e proprio rogo». Secondo l’Unione sindacale di base, «l'acqua gettata ad alta pressione sul minerale bollente, non convogliata in appositi circuiti, è finita sulla pavimentazione che non è impermeabilizzata, quindi in falda. Va detto, a questo proposito, che il terreno sul quale sono state costruite le coperture non solo non è stato reso impermeabile, ma non è stato neanche bonificato». Tutto «ciò - osserva l’Usb - è avvenuto a poche ore dalla visita del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che sostiene la continuità della produzione. Domani invece il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli viene a parlare a Taranto di riconversione. Un Governo indecente ed incoerente. Qual è la linea? E’ evidente - conclude l’organizzazione sindacale - che cambia a seconda di chi parla. Tra le diverse posizioni però ci sono le vite dei cittadini e dei lavoratori, che continuano a subire le angherie della multinazionale con il rischio tangibile e quotidiano dell’incidente mortale, vista la condizione degli impianti».