Pulsano, masseria del '700 trasformata in mattatoio illegale e deposito di carcasse: una denuncia

Importante Operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Manduria (Ta) e della Stazione di Pulsano (Ta), in collaborazione con i colleghi del NAS, del NIL dei Carabinieri Forestali di Taranto, supportati dai militari delle Compagnie di Manduria, Taranto, Massafra e Martina Franca e con l’ausilio di personale veterinario dell’ASL e dei Vigili del Fuoco di Taranto. Sono stati effettuati dei controlli in una grossa azienda zootecnica di Pulsano, che ha un allevamento di oltre 1000 capi tra ovini e caprini ed opera nel settore della produzione e vendita di prodotti caseari.

In questo contesto è stata accertata l’occupazione, senza alcun titolo, di una masseria del ‘700, chiamata La Lupara, utilizzata come ricovero di parte del bestiame. Quella che un tempo doveva essere uno splendido esempio di architettura settecentesca è stata trasformata in una masseria fatiscente e degradata.

Trovate numerose carcasse di animali in putrefazione, nonché numerosissimi resti ossei di capi di bestiame. Addirittura un bellissimo frantoio ipogeo, dove un tempo si effettuava la spremitura delle olive e la produzione dell’olio, era stato trasformato in un mattatoio.

La masseria è stata sottoposta a sequestro e sgomberata dai capi di bestiame; sono stati sottoposti a sequestro circa 1200 kg di prodotti lattiero caseari, ed è stata disposta la vigilanza sanitaria di 177 capi di ovini/caprini. La titolare dell'azienda è stata denunciata per occupazione abusiva, omessa valutazione dei rischi generali e specifici connessi all'attività aziendale, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e attività di macellazione clandestina.