«A picco sul mare»: la tarantina Daniela Fontana è «scrittrice dell'attimo»

“C’è più vita nella ruga ostinata che nella ialuronica immagine, e più viva è la breccia quando s’infila e striscia e arpeggia e ondeggia. E graffia, tanto da lasciarci segno e ferita aperta. Non è spiegabile l’inversione. Forse solo desiderio di incidere il passaggio”. Daniela Fontana, citiamo un suo estratto poetico che merita di essere spiegato. Il suo scritto “RivoluzionAria” è una sberla al presente di oggi. Cosa o chi l’ha ispirata?

«RivoluzionAria è una poesia che ha la presunzione di analizzare le motivazioni che possono portare un soggetto a scegliere l’incerto piuttosto che il certo. E la prima domanda che il lettore dovrebbe porsi è proprio questa: perché scegliere “la tela sfregiata” e non la tela integra? Quella stessa stabilità che dà serenità ai più, per altri può essere, invece, “irritante staticità”, talmente irritante da rivoluzionare la propria esistenza, da preferire il “massacro piuttosto che il centro”, appunto. Cos’è più vivace e intenso? La ruga su un volto o la fissità di un volto siliconato? Spesso ci si affanna a perseguire la perfezione senza capire che sono proprio le imperfezioni a conferire movimento, senza tener conto che abbiamo la necessità di sentire che esistiamo. E la sensazione di esistere viene data soprattutto da una vita intensa, spesso incasinata, disordinata, sprogrammata».

In un mondo in affanno la poesia è un “presagio” di salvezza?

«È un bisogno atavico quello della poesia, in quanto bellezza, istante di approfondimento e riflessione. Quel frammento capace di smuovere corde, pianeti sommersi. La poesia è svelamento, emozione allo stato puro e solo la poesia è in grado di connettersi profondamente all’essenza di ogni essere umano. Presagio di salvezza è l’attimo che ci fa sentire vivi, presenti a noi stessi e al mondo, alle persone che ci circondano. L’attimo in cui riusciamo a incidere un turbamento, una suggestione. Quello in cui sovvertiamo certezze e stati d’animo imprudentemente e improvvisamente e di tutto questo, mi pare, la poesia è maestra assoluta».

“È il marciapiede a fare da contraltare al marcio della città“: dalla sua opera “A picco sul mare” emerge una affilata osservazione. È una critica alla sua Taranto?

«In questo mio ultimo libro A picco sul mare, uscito da poco meno di un mese, c’è tutto l’amore possibile per la mia città. Chi ama decanta ma anche guarda con obiettività il soggetto/oggetto amato. È un’opera che nasce dall’idea di ricomporre pezzi di riflessione, scritti in momenti differenti, ispirati a luoghi luci e ombre della mia città, che poi si allargano a considerazioni di più ampio respiro. Ed è proprio per questo che nei testi non viene mai citata, non è necessaria una identificazione geografica, è importante percepirne il battito, la vita sollevata dai fondali, estirpata dai tronchi, perfino dall’aria contaminata. Un lavoro in prosa che cerca costantemente la poesia, ci gioca, si fa sedurre dalla poesia. Su Taranto sono stati scritti saggi, poesie, è stata protagonista anche di romanzi. Questo di A picco sul mare credo sia un modo nuovo per rappresentarla».

Fontana, la sua scrittura ha prodotto finora frutti che l’hanno appagata solcando la terra della vita con la sua penna?

«I frutti prodotti da una passione vera portano sempre in sé devastazione, sovvertimento. Ma resta impagabile il senso di libertà e liberazione che si prova quando si crea. Il mio luogo di libertà autentica è la poesia, mettermi alla prova con nuove sfide e nuove sperimentazioni anche in prosa, tirare fuori i lati più luminosi, ma soprattutto i più oscuri (sconosciuti anche a me stessa) dell’anima. Più libertà di così… ».