Taranto, balla in discoteca a Genova e torna con il Coronavirus

Taranto - Due nuovi casi Covid a Taranto. È quanto riferisce il Bollettino epidemiologico regionale nel giorno della nuova impennata nella regione dove sono stati registrati 49 casi positivi su 3.272 test. Dei due casi riferiti a Taranto – che fanno salire il numero complessivo dei contagi a 296 casi -, le dichiarazioni del direttore generale dell’Asl Ta, Stefano Rossi, si soffermano su un solo paziente.

«È un cittadino della Provincia attualmente ricoverato in un ospedale di un’altra Regione», dichiara lasciando intuire che potrebbe trattarsi del paziente di cui aveva parlato il giorno prima il sindaco di Ginosa, Parisi.

Informato dalle autorità sanitarie, Parisi aveva precisato in una nota di un ginosino rientrato dall’estero e ricoverato presso l’ospedale di Matera. Nulla, invece, si riferisce del secondo caso, ma – secondo alcune indiscrezioni – potrebbe trattarsi di una ragazza 21enne residente a Taranto che, reduce da un viaggio a Genova dove peraltro si sarebbe recata in una discoteca, ha avvertito sintomi sospetti ed ha chiesto il soccorso dei sanitari del 118 che l’hanno trasferita alla Covid-station del Moscati per il tampone e esami dettagliati. Tampone, appunto, risultato positivo nella serata di lunedì. Con la positività di questa giovane paziente, pare, dunque abbassarsi anche a Taranto l’età media dei pazienti Covid e, comunque, quanto meno dei pazienti contagiati in questa fase dell’epidemia. Sempre più giovani, dunque, più massicciamente esposti a contatti e spesso reduci da Paesi con una diffusione maggiore del virus. Ma fortunatamente, anche ora, i bambini - con le debite eccezioni – paiono essere più massicciamente risparmiati. Perché? Ed ancora, che cosa stanno osservando i medici in questa fase?

«Premettendo che è ancora necessario osservare più casi, ma comparando i covid visti in fase 1 con quelli visti in fase 2, il dato che balza all’osservazione è quello relativo ai livelli di vitamina D, bassissimi nei covid di fase 1 ed ora tutti molto più alti», afferma il presidente nazionale della Società italiana dei Sistemi 118, Mario Balzanelli, quotidianamente impegnato all’osservazione dei casi nella Covid-station dell’ospedale Moscati a Taranto. «E questo – aggiunge - si correla con le situazioni cliniche, le prime gravissime rispetto alle attuali forme clinicamente più leggere. C’è, quindi, probabilmente anche una correlazione con l’esposizione al sole ed ai raggi solari». L’osservazione non riguarda solo i livelli di vitamina D. «Con le unità operative dell’Ematologia – aggiunge Balzanelli -, stiamo anche studiando i linfociti, cellule sentinella del sistema immunitario. Nelle forme estreme, Covid colpisce i linfociti ed i pazienti presentano una linfocitopenia severa con bassissime quote di linfociti circolanti. Le forme più leggere hanno, invece, un numero di linfociti maggiori. Quindi, ancora non sappiamo perché i bambini siano risparmiati. Lo capiremo quando avremo capito bene come il sistema immunitario degli adulti e quello dei bambini interagisce con il Covid. Sin d’ora, possiamo dire che l sistema immunitario dei bambini appare maggiormente idoneo a fronteggiare la malattia».