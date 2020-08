Martina Franca, cantieri per le rotatorie. Nuovi disagi alla viabilità

MARTINA - Cantieri interminabili e rotatorie che creano disagi alla viabilità.

In via Locorotondo è stato istituito il divieto di transito fino al 24 settembre, in base alle effettive necessità di lavoro, in strada Cappuccini II zona M (in prossimità del passaggio a livello) per la ripresa dei lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione fra la SS 172 e strada comunale Micela.

Il traffico veicolare sarà deviato lungo altri itinerari come da segnaletica posta in loco. Una rotatoria che appare davvero interminabile, per cui all’inizio dell’estate del 2019 si stava valutando l’opportunità di chiusura totale del tratto stradale.

Per fortuna si optò per la viabilità a corsie alternate, altrimenti quell’arteria stradale così fondamentale sarebbe ancora chiusa. Analoghe lentezze che si registrano sulle altre due rotatorie nel tratto Martina - San Paolo. Un quarto rondò è previsto all’altezza della bretella stradale tra Martina e Locorotondo, nei pressi del tratto di strada posto sotto sequestro dalla magistratura, a seguito del mancato funzionamento del vecchio recapito finale.

Appare in dirittura d’arrivo, ma senza riuscire a trovare definitiva conclusione, il cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio in via del Tocco.

Si procede a rilento, dopo gli enormi ritardi per la conclusione del nuovo ponte di via De Gasperi che qualche giorno dopo la sua riapertura era stato interessato da un grave avvallamento del manto stradale, poi ripristinato.

L’opera di via del Tocco, è finanziata per un importo pari a 2.400.000,00 euro con delibera Cipe e che attinge al Fondo di sviluppo e coesione, con cui si prevede anche l’adeguamento dei tratti stradali e la realizzazione dei marciapiedi.

Il parcheggio sarà composto da 134 posti auto, 18 moto, 10 bici e tre stalli camper, un’area verde con giochi per bambini e il recupero del fabbricato, per bagni pubblici e sevizi vari.

Si procede anche al parcheggio di via Bellini, un’infrastruttura con 178 posti auto interrati che sarà sovrastato da un parco urbano con affaccio sulla Valle d’Itria.

Finalmente buone notizie invece per il campo Cupa intitolato ad Angelo Fasano.

In questi giorni è stato posizionato lo strato in erba sintetica del terreno di gioco, mentre gli operai della ditta Giafra sono impegnati nei lavori di collegamento degli impianti.