Taranto, in casa cocaina e quasi 900 euro in contanti: arrestato pluripregiudicato

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato Raffaele Fago, pluripregiudicato classe ’63, esponente di spicco dell’omonimo clan specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari, che da molte settimane monitoravano i movimenti dell’uomo e delle persone a lui vicine, hanno pianificato una perquisizione, e hanno fatto entrare il cane antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Modugno, che dopo pochi attimi ha trovato un panetto sottovuoto con 200 grammi di cocaina.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche 890 euro in contanti, un bilancino di precisione e due macchine per confezionare sottovuoto la droga. L'uomo si trova in carcere.