Ecco «Urban Dance»: l’arte della mutazione sociale. Tagliente: colori a sorpresa

TARANTO - Gioia Tagliente, trentacinquenne artista tarantina «adottata» da Roma, dalla forte espressività colorata, la sua opera Urban Dance appare il grido di una società scossa dal Covid. Le sue pennellate richiamano al rispetto umano, un concetto riesploso fortemente con il Covid: è ciò che l’ha ispirata?

«L’arte contemporanea è cultura ed è la rappresentazione della realtà che stiamo vivendo. In questo caso, una pandemia che ha fatto sì che tutto il mondo combattesse unito contro un unico, grande e invisibile virus. In tal senso, la mia opera “Urban Dance” si ispira al cambiamento e all’evoluzione della società. Mi riferisco ai mutamenti che riguardano i nostri stili di vita, tra cui il distanziamento sociale, necessario per mantenere i rapporti umani in sicurezza. Nel mio quadro astratto, infatti, sono riprodotte delle sagome stilizzate che danzano tra loro senza sfiorarsi mai. Con la quarantena obbligatoria abbiamo vissuto un tempo sospeso, in cui è stato riscoperto il valore della libertà e la bellezza di vivere nel sociale. Pensieri che prima non eravamo in grado di concepire. Milioni di persone sono rimaste a casa e per la prima volta nella storia dell’umanità, siamo stati separati gli uni dagli altri, evitando gli spazi collettivi e il contatto fisico. Nonostante il periodo particolarmente difficile, non ci siamo arresi. L’obiettivo è quello di trasformare questa occasione in opportunità per migliorarci e per proiettarci verso una società più equilibrata e resiliente, fatta anche di diversità. L’arte nel suo complesso è uno strumento prezioso di inclusività e di vicinanza, perché arriva dritta al cuore di tutti e induce riflessioni. “Urban Dance” è quindi un urlo di speranza e di ricerca attiva di una nuova normalità che, seppur ci spaventa, fa parte del nostro percorso di crescita».



La sua opera brilla, insieme ad altre, nel prestigioso contesto della Galleria d’Arte Moderna di Roma (in esposizione fino all’uno novembre) dove l’arte è tornata a parlare attraverso il suo mezzo potente comunicativo in una condivisione che ha rotto l’isolamento dei musei. Quanto è importante questo messaggio?

«L’arte ha dato sostegno a tanti diventando più di un canale di comunicazione, perché si è trasformata in uno strumento per rompere il silenzio dei musei, conservare i rapporti umani e scambiare opinioni e pensieri. Nonostante le tendenze recenti di isolamento, abbiamo capito che non possiamo esistere come esseri individuali separati dal mondo: siamo parte di un tutto e quel tutto siamo noi. Il distanziamento sociale, infatti, ha contribuito alla creazione di nuovi principi di organizzazione, dal lavoro con lo smart working alla vita famigliare e mondana. Di fronte a questa esperienza emergenziale ognuno di noi ha reagito a proprio modo accomunati, però, dalla voglia di impegnarci maggiormente per il Paese e la nostra comunità. È un paradigma di vita sempre più digitalizzato che richiederà il contributo di tutti per costruire una nuova esistenza in chiave sostenibile. L’auspicio è di individuare anche attraverso l’arte un percorso collettivo di crescita con cui progredire».

“Siamo ospiti di questo mondo, per cui abbiamone cura. Lasciamoci stupire dalla vita che, inesorabile, continua il suo percorso”. La sua citazione è la stella del suo percorso artistico caratterizzato da espressioni luminose che svelano l’esistenza?

«Credo sia un bel concetto sentirsi ospiti del mondo, vuol dire avere rispetto del luogo in cui ci troviamo. Stiamo imparando, a caro prezzo, quanto sia importante proteggere il nostro futuro e quello delle generazioni che verranno. A tal fine siamo chiamati a un senso di responsabilità e di cooperazione. Nella quotidianità ho sempre inteso l’arte come una sorta di ‘calmante’ per cercare ispirazione e guardare oltre, mettendo in discussione anche le mie certezze. I miei quadri vogliono essere uno specchio di ciò che ci circonda, sono particolarmente colorati e nonostante il caos che raffigurano, risultano armonici nel loro complesso. Rappresentano la volontà di raggiungere un equilibrio tra giochi di luci e ombre così com’è la vita, inaspettata e travolgente. Per questo dobbiamo imparare ad apprezzarne ogni singolo aspetto. L’arte è quindi in grado di lanciare messaggi positivi, volti a far riflettere sulla necessità di creare un nuovo mondo sempre più fluido, unito e attento al sociale».