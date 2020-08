Taranto, sparatoria in strada nella città vecchia: 39enne ferito ai glutei

TARANTO - Un uomo di 39 anni è stato ferito ai glutei e a una coscia la notte scorsa con colpi di pistola, sparati da sconosciuti, mentre si trovava in sella a una bicicletta in vico Innocentini, nella città vecchia di Taranto. Tre i proiettili andati a segno. A quanto si apprende il 39enne, soccorso e trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica che hanno avviato le indagini, con perquisizioni e interrogatori, per risalire all’identità dei responsabili dell’agguato e stabilire il movente.