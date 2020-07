Taranto, assicurazioni truffate, 100 indagati

Sono cento gli indagati coinvolti in una maxi inchiesta della procura ionica su truffe assicurative messe a segno organizzando sinistri falsi con la complicità di alcuni medici e avvocati.

In questi giorni il pubblico ministero Maria Grazia Anastasia sta notificando gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari per un’inchiesta avviata a gennaio 2019 per reati, contestati a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa e falso. A capo della presunta associazione per delinquere, secondo l’accusa, c’erano un avvocato di Massafra, Francesco Paolo Mansueto, di 52 anni e Cosimo Santoro, 47 anni di Mottola. Il primo preparava le cause per i risarcimenti, il secondo procacciava i finti danneggiati. Insieme al fratello del legale, il medico Giuseppe Mansueto, 50 anni, Giuseppe Cuccurullo, 46 anni, titolare di una carrozzeria, il medico Carmelo Palmisano, 69 anni, Mario Chirulli, 46 anni, Antonio Romano, 49 anni, Antonia Latte, 43 anni, Andrea Latte, 44 anni, Giuseppe Calderaro, 35 anni, Vincenzo Albano 42 anni e Cosimo Monaco, 49 anni, sono accusati di aver organizzato «una serie indeterminata di truffe alle assicurazioni e di falsi incidenti stradali», predisponendo falsi certificati medici, false prove, foto taroccate delle auto danneggiate e fatture delle riparazioni in carrozzeria. Il tutto per ottenere risarcimenti attraverso l’indennizzo diretto o anche facendo causa alle assicurazioni. Almeno otto i medici sotto inchiesta, accusati di aver certificato false conseguenze da incidente per far aumentare le richieste di risarcimento danni. Trauma distrattivo del rachide cervicale, in parole più semplici il classico colpo di frusta, era l’infortunio più diffuso nei certificati. Le cifre ottenute con le truffe erano importanti: per incidenti mai avvenuti l’assicurazione pagava da 2 a 12mila euro. Alla guida, però, c’erano quasi sempre gli stessi “sfortunati” automobilisti protagonisti di svariati altri incidenti. Due, inoltre, gli avvocati accusati di aver falsificato le prove di una causa davanti al giudice di pace. Molti dei reati contestati, tuttavia, potrebbero già essere prescritti. Non quelli per i quali è contestata la recidiva. Uno degli indagati ha chiesto di essere ascoltato dal pubblico ministero e lunedì sarà sentito, assistito dall’avvocato Fabio Alabrese. Nel collegio difensivo ci sono anche l’avvocato Vincenzo Monteforte, Domenico Bavaro e Luigi Semeraro. Il presunto raggiro ha riguardato in particolare una compagnia assicurativa, la Vienna Insurance Group, il cui rappresentante legale è assistito in qualità di parte offesa dall’avvocato Gianfranco Chiarelli.