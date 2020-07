Taranto, rogo in zona lido Checca, sopralluogo del sindaco Melucci

TARANTO - Sopralluogo odierno del sindaco Rinaldo Melucci presso le aree colpite dall'incendio a Marina di Taranto, per portare la solidarietà dell'amministrazione comunale a residenti e operatori, che già stanno compiendo sforzi importanti per ripartire dopo il lockdown, oltre che per ringraziare di persona gli addetti della Polizia Locale, stabilmente in servizio presso i nostri incantevoli luoghi di villeggiatura, che sono intervenuti prontamente e con efficacia nelle ore dell'incidente, evitando danno ben peggiori.

«Si stanno accertando le responsabilità di un simile atto - ha dichiarato il primo cittadino ionico a margine della sua visita -, indegno dell'impegno che l'intera comunità sta profondendo per l'immagine e un’economia alternativa di Taranto. Ma nessuno di noi vuole mollare, i risultati iniziano ad essere interessanti e saremo insieme in grado di vincere la battaglia contro il degrado e l'illegalità. Già da oggi si rafforzano i presidi della nostra Polizia Locale e gli interventi di “Kyma Ambiente - Amiu” per restituire in fretta decoro e sicurezza alla Marina di Taranto».