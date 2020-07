Martina Franca, maltratta compagna e la chiude in casa col figlio appena nato: arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri una 21enne di Martina Franca (Ta), in preda al panico, ha chiamato il numero di pronto intervento 112 per segnalare che il compagno 27enne, dopo averla picchiata, l’aveva segregata in casa con il figlio appena nato.

Una pattuglia dei carabinieri ha constatato che la donna effettivamente si trovava in casa senza la possibilità di uscire, in quanto il compagno si era allontanato portando con sé le chiavi dell’abitazione. I militari sono riusciti ad aprire la porta e a liberare la 21enne, che veniva quindi accompagnata presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso. La vittima ha allora denunciato le angherie cui era sottoposta da circa un anno.

Il compagno violento, rintracciato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso delle doppie chiavi dell’abitazione, nonché delle tessere del reddito di cittadinanza e del bonus bebè che, pur intestate alla compagna, erano a suo uso “esclusivo”. È stato arrestato e si trova ai domiciliari.