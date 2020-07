Taranto accelera sui parcheggi: operativo il piano del Comune

Taranto - Venti posti auto in più. Da 83 a 103. È questa la prima, immediata, conseguenza delle (forzate) modifiche al progetto originario per la realizzazione di un parcheggio all’interno dell’ex «Arena Artiglieria» in via Leonida. L’altra notizia, secondo una sorta di scala gerarchica, riguarda i tempi di costruzione dell’opera appaltata dal Comune di Taranto. Che fissano ad ottobre la (probabile) fine dei lavori. E questi due elementi (il nuovo numero dei poasti auto disponibili e la differente durata degli interventi) sono strettamente legati alle modifiche alla proposta tecnica originaria.

Che, in particolare, rientrano nelle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza in seguito al ritrovamento di alcuni reperti archeologici. E proprio questo stop ha fatto trascorrere invano, con il blocco del cantiere, circa quattro mesi a cui se ne sono poi aggiunti (quasi) altri tre per la sospensione delle attività deciso dal Governo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. In effetti, proprio il rinvenimento di questi resti archeologici, ha portato a definire quella che in gergo tecnico si chiama perizia di variante. Tradotto dal burocratese, il progetto è cambiato. In realtà, è stato modificato più volte. Per la cronaca, la prima... correzione in fase progettuale era stata causata da due palme che insistono nell’area, ma che si affacciano sul lato di via Cugini. E proprio per questo, è stato acceso il «semaforo rosso» affinché le auto entrassero da via Leonida, ma non uscissero più proprio da via Cugino. Prima (non irrilevante) novità che l’Amministrazione comunale di Taranto, suo malgrado, ha dovuto accettare.

Più di recente, ma comunque si era ormai nel 2019, a causa dei reperti ritrovati, gli uffici tecnici comunali (in un lavoro d’intesa tra Lavori pubblici e Polizia locale) avevano predisposto che le auto entrassero (sempre) da via Leonida, ma uscissero dall’area che attualmente ospita il parcheggio riservato ai clienti del mercato «Fadini». E anche in virtù di questo, il numero dei posti auto è passato da 83 a 103.

A questo dato, si aggiungeranno poi 10 posti per le moto e circa 35 per le biciclette.

Tocca poi all’assessore alla Polizia locale, Gianni Cataldino, al termine di un sopralluogo nel cantiere con il comandante Michele Matichecchia dare ai giornalisti ulteriori novità. «Nell’area dell’ex Artiglieria verranno installate, inoltre, 2 colonnine per le ricariche di auto e altre due per le moto. Faremo di tutto - assicura Cataldino - affinché il parcheggio possa essere aperto entro ottobre. Del resto, da novembre in poi nella nostra città - precisa l’esponente della giunta guidata da Rinaldo Melucci - aumenta il numero delle auto dirette verso il centro per lo shopping prenatalizio». L’assessore alla Polizia locale, inoltre, annuncia che «l’Amat sta lavorando per raddoppiare il numero dei parcheggi attualmente disponibili nell’area “Oberdan” magari realizzando una struttura prefabbricata in acciaio». E infine: «Per le prossime festività natalizie, rinnoveremo alla Marina Militare la richiesta per il couso della caserma Mezzacapo e ne avanzeremo un’altra per avere a disposizione 300 posti auto nella Stazione Torpediniere. Parcheggi che verranno raggiunti con delle navette».