Taranto, entro metà agosto sarà ultimato il parcheggio nell'ex artiglieria

Taranto - Un mese, o poco più. Salvo imprevisti, infatti, entro la prima metà di agosto dovrebbero concludersi i lavori per la trasformazione dell’ex arena «Artiglieria» di via Leonida in un parcheggio da 84 posti auto.

Nei mesi scorsi, del resto, la giunta comunale aveva approvato la perizia di variante. Che, peraltro, era stata necessaria in considerazione delle modifiche apportate al progetto in seguito al ritrovamento di alcuni reperti archeologici che, in effetti, avevano causato un lungo stop al cantiere. Che è ripartito da un paio di settimane circa.

La perizia approvata ha comportato un incremento della spesa complessiva, di 30mila euro relativa, per riportarlo esattamente, ai “lavori di realizzazione parcheggio nell’area ubicata in via Leonida angolo via Cugini denominata ex Artiglieria”.

Verranno eseguiti nuovi e maggiori interventi per un importo che fa lievitare così l’importo contrattuale originario fissato in 389mila a euro a quasi 451mila euro. Che comunque non supera il quinto della cifra iniziale.

Considerate le maggiori lavorazioni previste nella perizia di variante, l’Amministrazione omunale di Taranto aveva ritenuto necessario concedere più tempo per ultimare tutti i lavori.

In realtà, già nei mesi scorsi era stato definitivo il nuovo progetto che, però, prima doveva necessariamente assumere la forma e la sostanza di una perizia di variante da approvare in giunta.

Ora, un passo indietro. L’anno scorso, in seguito alla cosiddetta sorveglianza archeologica, erano stati ritrovati alcuni reperti che avevano determinato un lungo stop dei lavori. Poi, gli uffici comunali avevano ricevuto dalla Soprintendenza il via libera accompagnato da qualche prescrizione da osservare.

Ci sarà, dunque, alla fine dehgli interventi edili qualche novità rispetto al progetto originario. Anzi, una su tutte. La rampa di uscita delle auto dal parcheggio «Artiglieria» non verrà più realizzata accanto a quella di ingresso così come inizialmente previsto, ma verrà creato un collegamento tra il futuro parcheggio e l’area che attualmente già ospita le auto parcheggiate all’interno del mercato «Fadini». In altre parole le due zone confinanti verranno rese comunicanti e quindi le auto entreranno dall’ingresso del futuro parcheggio «Artiglieria», ma usciranno dal varco già ora utilizzato dagli automobilisti che sostano in quell’area per fare la spesa nel mercato. La modifica è stata resa necessaria per rispettare le prescrizioni della Soprintendenza che proprio in considerazione della presenza dei reperti ha, di fatto, ristretto gli spazi per la realizzazione delle rampe di accesso (e di uscita).

In realtà, quello che sta per essere concretizzata, è già la seconda novità sostanziale rispetto all’idea originaria. Nella prima ipotesi, le auto sarebbero entrate da via Leonida (e in questo caso non cambia nulla), ma sarebbero uscite da una rampa che sarebbe stata posizionata in via Cugini. Ma un vincolo paesaggistico (una palma) bloccò questa soluzione.