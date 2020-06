Taranto, fiamme distruggono furgone di agenzia funebre

TARANTO - Un atto vandalico, un avvertimento o autocombustione? Nessuno per il momento si sbilancia anche se l'ipotesi del raid incendiario sembrerebbe la più probabile. Un incendio, la scorsa notte, in via Mazzini a Taranto, ha distrutto il furgone di proprietà del titolare di un'agenzia di onoranze funebri. Le fiamme hanno divorato gran parte dell'automezzo e annerito il marciapiedi antistante l'agenzia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti carabinieri e polizia che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. A tal riguardo sarà fondamentale la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.