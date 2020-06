Taranto, violenza sessuale sulla figlia 15enne: arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni, di Taranto, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. La misura restrittiva è stata firmata dal gip a pochi giorni di distanza dalla denuncia presentata dalla moglie dell’arrestato, che ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato dopo aver raccolto le confessione della figlia 15enne. La minore, in lacrime, ha raccontato delle violenze fisiche, psichiche e soprattutto sessuali subite dal padre. L’uomo, già da tempo, oltre a fare uso di alcool e droga anche in presenza dei due figli, entrambi minori, assumeva spesso atteggiamenti violenti in ambito familiare. Determinante, spiega la nota del dirigente della Squadra Mobile Fulvio Manco, è stata la testimonianza della vittima che «ha dato conferma dei terribili e raccapriccianti momenti passati negli ultimi due anni».