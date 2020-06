Arsenali, sindacati Taranto: «con tagli collasso annunciato»

TARANTO - «Il piano industriale del quinquennio 2020/2025 presentato dal Comando Logistico denota carenze di personale che potrebbero portare al collasso gli Arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta». Lo sottolineano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa di Taranto, evidenziando la necessità di "implementare la capacità manutentiva delle unità navali», condizionata dalla formazione e quantità dei lavoratori e dai flussi finanziari per infrastrutture e innovazioni tecnologiche.

Secondo i sindacati, le carenze di personale per l’Arsenale di Taranto sono del 40% al 31 dicembre 2019, con una stima del 55% al 31 dicembre 2024 ma del 70% alla stessa data con gli effetti della 'quota 100'; per La Spezia rispettivamente del 35%, 51% e 60% e per l’Arsenale di Augusta (Siracusa) il 54%, 50% e 55%.

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato inoltre "l'incongruenza tra le esigenze assunzionali tra il 2020 e il 2025 (861 addetti a Taranto, 464 a La Spezia, 202 ad Augusta), rappresentate al netto degli ex militari, e la reale consistenza organica che li ricomprende e che fa escludere al Mef la possibilità di autorizzare la spesa per ulteriori assunzioni, visto che entro il 2024 l’organico dovrà essere di 20.000 unità».