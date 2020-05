Taranto ospedale San Cataldo, il sindaco: « È una vergogna nazionale. Il Governo sblocchi il progetto»

TARANTO - «Il Governo intervenga immediatamente per sbloccare il progetto dell’ospedale San Cataldo. Non ci può essere altro valore o interesse da tutelare più della qualità della vita, non c'è ordinamento che sia credibile se continua a ipotecare così il futuro di un’intera comunità». Lo afferma il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in merito all’iter per la realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo, destinato a servire l’intera area ionica con la previsione di 715 posti letto. Un appalto da oltre 160 milioni di euro. Il Consiglio di Stato recentemente ha rimesso alla Corte di Giustizia europea ogni decisione sulla compatibilità della disciplina del subappalto con il diritto dell’Unione europea e, di conseguenza, su chi dovrà realizzare la struttura. Gli appelli inerenti la procedura di gara erano stati proposti dai raggruppamenti classificati primo e secondo, e da Invitalia.

«È indecente - attacca il sindaco Melucci - che si parli di acciaio a Taranto in questi giorni, mentre ai cittadini non si riesce ormai da anni a consegnare una sanità di eccellenza. È una vergogna nazionale, un vero e proprio delitto contro la vita umana. Poi ci chiediamo perché i tarantini non vogliano più sentir ragioni sull'Ilva o perché l’Europa ammonisca sistematicamente l’Italia sull'uso corretto dei fondi per la transizione giusta».