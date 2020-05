Taranto, il pasticcio dell’appalto: il nuovo ospedale resta bloccato

BARI - Il dispositivo di sentenza sul nuovo ospedale di Taranto pubblicato lunedì dal Consiglio di Stato impedisce, al momento, qualunque mossa. Almeno fino a quando non saranno note le motivazioni della decisione e il quesito che i giudici amministrativi hanno ritenuto di dover rimettere alla Corte di giustizia europea, insomma, nessuno può mettere mano alle procedure di appalto: e se l’obiettivo di aprire il «San Cataldo» nel 2021 era già irraggiungibile, adesso si rischia di dover aspettare addirittura il 2024 o anche di più.

Il contenzioso vede contrapposto il raggruppamento composto dalla Debar di Bari con Com, Edilco e Cn (avvocati Francesco Paolo Bello, Giuseppe Macchione, Giovanni Nardelli, Saverio Sticchi Damiani e Fabio Cintioli) al consorzio Research (avvocati Pietro e Luigi Quinto e Michele Dionigi). Debar è risultato vincitore della gara davanti a Research (in cui ci sono Cisa, Ciro Menotti, Cobar e Guastamacchia) e Matarrese srl-Unimed grazie a una offerta economica pari a 122 milioni e con l’impegno a completare i lavori in 395 giorni contro i 40 mesi previsti dal progetto.

Sull’offerta vincitrice, che pure ha superato la verifica di anomalia da parte della stazione appaltante Invitalia, si è concentrato il ricorso della seconda classificata che a novembre ha ottenuto dal Tar di Lecce l’annullamento dell’aggiudicazione sulla base di un elemento, quello dell’organizzazione del cantiere, che prevede un ciclo continuo di tre turni da otto ore: ma il lavoro notturno - dice il Tar - sarebbe in contrasto con una norma regionale in materia di controllo del rumore. Allo stesso tempo i giudici di primo grado avevano escluso Research per il mancato possesso di uno dei requisiti di qualificazione (la categoria dei lavori per i componenti delle facciate continue) che il consorzio ritiene di poter frazionare tra i subappaltatori.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Debar e di Invitalia sulla questione del rumore, mentre il ricorso incidentale di Research (sul frazionamento) è stato rimesso alla Corte di giustizia «al fine di verificare - è detto in una nota dell’avvocato Pietro Quinto - la compatibilità della disciplina del subappalto con il diritto dell’Unione Europea». La portata della decisione di Palazzo Spada si potrà capire solo quando saranno note le motivazioni della sentenza: si può solo ipotizzare che la palla, in ogni caso, tornerà nella mani di Invitalia per una nuova valutazione. E questo anche per capire se Invitalia sarà costretta ad attendere il pronunciamento della Corte Ue (servirà almeno un anno).

Tempi, dunque, lunghissimi. Tanto che ieri il consigliere regionale Fabiano Amati (Pd) ha chiesto che «si nomini un commissario, si revochi la gara in corso e si pubblichi un nuovo bando. Non si può più attendere nemmeno una settimana. A meno che Invitalia, delegata dalla Asl di Taranto a svolgere la funzione di stazione appaltante, non pensi di poter aggiudicare la gara immediatamente e sulla base della sentenza non definitiva». Cosa che non sembra poter accadere, comunque non prima della lettura delle motivazioni: «Chi tiene davvero a risolvere i problemi di Taranto - dice però Amati - non può far finta di non sapere che il suo più grave problema è l’assenza di un ospedale come Dio comanda».