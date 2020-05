«Serve sicurezza»: il MArTA posticipa la sua riapertura

La cultura si prepara al «ritorno». Dopo due mesi di chiusura forzata, il 18 maggio, domani, è prevista la riapertura di musei, biblioteche, siti archeologici e luoghi d’arte su tutto il territorio nazionale.

Dopo l’accordo (estenuante) raggiunto tra Governo e Regioni sulle linee di indirizzo per la ripartenza delle attività, il premier Giuseppe Conte è impegnato nell’approvazione del decreto legge che disciplinerà la ripartenza. Continuerà ad essere fondamentale il rispetto delle regole che ormai sono entrate a far parte delle abitudini quotidiane (distanziamento fisico, obbligo di mascherina, igienizzazione delle mani, sanificazione degli ambienti e divieto di assembramenti) a cui si aggiungono specifiche disposizioni per gestire il flusso di visitatori: redigere un programma degli accessi pianificato con prenotazione online o telefonica, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento prevedendo una separazione tra ingresso e uscita, sostituire le audioguide con dispositivi personali e riorganizzare le attività divulgative.

Il comparto scalda dunque i motori. Diversi i siti italiani già impegnati nella riorganizzazione delle modalità di fruizione del patrimonio culturale. A livello locale, come esempio, c’è Laterza, che lunedì riaprirà la biblioteca comunale e martedì 19 maggio il Museo della Maiolica.

A Taranto invece si dovrà attendere ancora qualche settimana per la ripartenza delle attività al MArTA. «Abbiamo bisogno di tempo - spiega la direttrice del museo Eva Degl’Innocenti -. Per noi non è soltanto importante riaprire ma farlo con una proposta culturale interessante e nel rispetto delle normative in materia di contenimento del Covid. Per me è fondamentale la tutela della salute dei lavoratori e dei visitatori. Il nostro spazio aprirà solo quando garantiremo le condizioni ottimali di sicurezza. Ho già creato un comitato interno per lavorare al meglio, tutto il personale è implicato nel piano di riapertura. Ci stiamo organizzando. Anche in seguito alle nuove indicazioni ci confronteremo con il nostro ministero. Dovremo attendere. Non abbiamo una data certa ma sicuramente la riapertura non sarà a maggio».

Mentre la biblioteca comunale di Taranto resterà chiusa al pubblico perché interessata dai lavori di ristrutturazione, anche gli altri luoghi di cultura di competenza dell’amministrazione torneranno fruibili non appena sarà garantito il rispetto di tutte le misure anti-Covid per il settore. «È ovvio che abbiamo voglia di ripartire ma abbiamo necessità di organizzare una riapertura in sicurezza - fa sapere l’assessore alla Cultura Fabiano Marti -. Stiamo lavorando, siamo positivi e pieni di idee. Ripartiremo con degli eventi di prossimità. Sono convinto che i periodi di crisi come questo siano comunque delle occasioni. Dobbiamo sopperire alle difficoltà con la creatività».