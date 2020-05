ArcelorMittal, sindacati: «Azienda faccia chiarezza: non si può vivere di ammortizzatori sociali»

«ArcelorMittal deve uscire allo scoperto, mostrando le reali intenzioni, non trincerandosi dietro la Cigo Covid-19. L’azienda deve mostrare necessariamente chiarezza, dichiarando cosa intenda fare a proposito dello stabilimento di Taranto. Come intende traguardare i prossimi mesi? Quali sono i progetti per il futuro e quali le operazioni di manutenzione?». Lo sottolinea in una nota il segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto-Brindisi, Biagio Prisciano, aggiungendo che la ripartenza di alcuni impianti dell’area a freddo comunicata dalla dirigenza, con il rientro di circa 630 dipendenti dalla cassa integrazione ordinaria, "sicuramente rappresenta un fatto positivo, un timido passo in avanti». Ma «non si può vivere - aggiunge - di soli ammortizzatori sociali. In questa fase le aziende devono mettere in campo tutti gli strumenti utili e necessari al fine di programmare gradualmente un piano strategico di ripartenza. Evidenziamo ancora una volta che gli impianti necessitano di manutenzioni sia di natura ordinaria sia straordinaria».

A proposito degli «impianti attualmente fermi, come l'Altoforno 2, Acciaieria 1 e non solo - prosegue Prisciano - cosa intende fare la multinazionale? Comprendiamo le difficoltà contingenti di mercato, in particolar modo quello dell’acciaio nella fase difficile che stiamo attraversando, però Arcelormittal non può sottrarsi alla proprie responsabilità».

Secondo Prisciano, inoltre, il Governo «deve chiarire tutti gli aspetti dell’ultimo accordo del marzo scorso, che lo ha visto protagonista della realizzazione di un nuovo 'piano segretò con Ilva in Amministrazione Straordinaria e ArcelorMittal, senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali».

FIOM, SPENTI IMPIANTI MARSIGLIA: PREOCCUPAZIONE PER L'ITALIA - La decisione di ArcelorMittal France di spegnere un altoforno e diverse cokerie nello stabilimento di Fos-Sur-Mer, nei pressi di Marsiglia, potrebbe avere ripercussioni negative anche in Italia. E’ quanto paventa Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia. Ora «2.500 lavoratori - spiega il sindacalista - temono si possa replicare quanto è avvenuto negli anni scorsi per il sito di Florange, dove alla fermata parziale e temporanea degli impianti è seguita la chiusura definitiva. Non è soltanto una ragione solidaristica quella che ci lega al destino dei 2.500 lavoratori di Fos-Sur-Mer: due terzi delle produzioni dello stabilimento francese sono destinati ai mercati di Italia e Spagna e da quello stabilimento, insieme a quello spagnolo di Aviles, si riforniscono per parte della loro attività, in particolare, i siti di Genova-Cornigliano e di Novi Ligure».

Venturi fa presente che tutto questo avviene «mentre a Taranto ArcelorMittal Italia comunica il riavvio di alcuni impianti dell’area a freddo, con il rientro dalla cassa integrazione per Covid-19 di 630 lavoratori a partire dal prossimo 11 maggio, per la lavorazione di commesse precedenti l’emergenza sanitaria». Secondo il segretario Fiom, «la fermata di Fos-sur-Mer è legata ad un rapporto di causa-effetto con il nostro mercato, le nostre produzioni, gli assetti complessivi del gruppo ArcelorMittal. Su questo è indispensabile tornare a confrontarsi con il Governo e con l’azienda. Piano industriale, assetti societari, ruolo dello Stato, prospettive ambientali ed occupazionali del Gruppo non sono dettagli marginali di un confronto che, in realtà - conclude - non è mai iniziato».