ArcelorMittal, denso fumo nero da Afo4: sindacati chiedono spiegazioni

Un denso fumo nero si è sprigionato questa mattina dall’Altoforno 4 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Le immagini dell’emissione di fumi, riprese da cittadini, hanno fatto il giro dei social network.

I sindacati hanno chiesto all’azienda di fare chiarezza sull'accaduto e accertare le cause dei problemi tecnici che hanno comportato l’avvio delle procedure di sicurezza, con l'apertura delle valvole bleeder, poste sulla sommità del forno. I delegati della Fim Cisl parlano di «una massiccia missione convogliata in ambiente» e chiedono all’azienda «un incontro urgente atto a esaminare il fenomeno e a trovare contromisure che possano definitivamente porre fine a tali emissioni, che nell’ultimo periodo sono sempre più frequenti». Per il segretario generale aggiunto della Fim di Taranto-Brindisi, Biagio Prisciano, «la difesa della salute e dell’ambiente deve essere al centro di ogni azione, è un bene che va salvaguardato».