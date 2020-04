Covid 19, quattro casi a Grottaglie e nuova polemica su Mottola

TARANTO - Due nuovi casi registrati ieri nel Bollettino della Regione Puglia con un evidente disallineamento rispetto ai nuovi casi di contagio pure annunciati dai sindaci. A Grottaglie, infatti, il sindaco Ciro D’Alò ha confermato la positività (evidentemente comunicatagli dalle autorità competenti) di quattro suoi concittadini. Al di là di questi continui disallineamenti a cui i bollettini ci hanno abituati, i casi totali riportati per Taranto e provincia arrivano a quota 180. Ancora fuori dal calcolo provinciale pure alcuni decessi verificatisi già nei giorni scorsi. Rimane costante, invece, il numero dei pazienti ricoverati al Moscati. Si tratta di 76 persone (77 il giorno prima) di cui 7 in Rianimazione, 26 in Pneumoogia, 32 a Malattie infettive e 11 in Medicina.

Intanto, esplodono le criticità e le polemiche. Ospedale post-Covid di Mottola. Si dava per certo il suo avvio già da ieri con i primi pazienti che avrebbero dovuto essere trasferiti anche dalla Casa di Cura Villa Verde. Ma così non pare essere stato. Intanto, il presidio mottolese – stando ad alcune indiscrezioni – non sarebbe affatto pronto (a disposizione ci sarebbero solo i letti) in quanto solo giovedì scorso la ditta incaricata si sarebbe recata per rendersi conto dei lavori da effettuare per realizzare le camere a pressione negativa. Lamentando una serie di ritardi e criticità, l’Anaao (sindacato medici ospedalieri) in un documento a firma del segretario provinciale Giancarlo Donnola, si chiede: «Quanti giorni sono passati dall’annuncio del Governatore Regionale dell’individuazione dell’Ospedale di Mottola come centro Post-Covid? Sembra che i lavori per organizzare i posti letto siano iniziati solamente il 2 aprile».

Ospedale San Marco di Grottaglie. Sempre l’Anaao offre due dati: nel 2019 di erano registrati 169 decessi. Nei primi tre mesi di quest’anno, fino al 30 marzo, dunque, in piena emergenza coronavirus, se ne sono verificati 68, il 90% dei quali con complicanze respiratorie, pazienti di cui non si conosce l’esito del tampone o a cui non sembra mai essere stato fatto un tampone, anche se le Tac indicano spesso una polmonite virale. Accade anche in realtà al SS. Annunziata. Inevitabile, dunque, l’esposizione al contagio interi reparti e i parenti delle persone che vi lavorano.

Carenza ed inadeguatezza dei Dpi. Dai reparti, dai pronto soccorso, medici ed operatori disperati e terrorizzati anche per l’arrivo di pazienti che presentano sintomi riferibili al Covid. Le riforniture sarebbero carenti e, soprattutto, visibilmente inadeguate. «Le ultime arrivate che sono in attesa di vedere – denunciava ieri Donnola (Anaao) - sembrano essere le mascherine di carta che, a detta di chi le ha ricevute, sarebbero state consegnate in buste di plastica trasparenti, non confezionate e senza indicazioni del costruttore o marchio CE».

Immunità per le strutture sanitarie, indignazione dei medici. L’Ordine dei Medici di Taranto ha condiviso e rilanciato l’appello dell’Ordine di Torino che definisce «crudeli ed offensivi» gli emendamenti presentati in fase di conversione del decreto legge Cura Italia che prevedono una sostanziale immunità per le strutture sanitarie e per i soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria, in relazione agli eventi avversi accaduti durante la pandemia da Covid-19 e in particolare «in caso di danni agli operatori». Commenta il presidente provinciale Cosimo Nume: «È inaccettabile, per quanti hanno pagato il massimo tributo - pazienti e operatori sanitari - a questa sconvolgente tragedia, che si tenti di cancellare con un colpo di spugna ‘preventivo’ le eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza. Adesso comunque non è il momento delle polemiche. Ma quando vinceremo la guerra - perché la vinceremo - i medici italiani, che ogni giorno salutano i propri colleghi strappati dal male alla vita, siate certi che non faranno sconti a nessuno».