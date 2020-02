Taranto, gira un video nel Pronto soccorso e dalla Asl parte la denuncia

TARANTO - Il giorno dopo il delirio delle fake news fatte circolare sui social sabato scorso in merito ad ipotetici casi di coronavirus che si sarebbero verificati anche a Taranto, è una giornata per così dire più tranquilla. Intanto, come se non bastasse l’evidente fallacia degli stessi messaggi, è ferma la smentita delle autorità sanitarie sia locali che regionali: non ci sono casi di coronavirus né a Taranto, né in Puglia. Ma, soprattutto, pare aver sortito maggiori effetti l’annuncio dell’intenzione da parte dell’azienda sanitaria di denunciare per procurato allarme la protagonista in particolar modo di un video, fatto circolare nel pomeriggio fino alla serata di sabato, registrato in spazi ospedalieri contravvenendo così quanto meno alle norme che vietano tali produzioni. Ancor più allarmistico poi il messaggio contenuto, per nulla rispondente al vero. La donna è stata, comunque, identificata – fanno sapere fonti Asl – mentre era ancora all’interno della struttura sanitaria. E così altri messaggi fino alla tarda serata di sabato. Tutti pronti ad anticipare “notizie ufficiali” di casi in arrivo da una parte o dall’altra. Fin qui episodi che denotano ben altro. Non si può, però, negare la psicosi almeno in prima battuta determinatasi nella popolazione prima di convincersi ad adottare un approccio più razionale alla questione.

Paure e preoccupazioni che coincidono con il periodo di picco della stagione influenzale che sta determinando anche quest’anno un tradizionale incremento degli accessi nei pronto soccorso, notoriamente presi d’assalto soprattutto nei fine settimana o negli orari di chiusura degli studi dei medici di medicina generale. Che si sia nel periodo di picco influenzale e che ci si stia attrezzando ad adottare atteggiamenti più precauzionali lo si evince anche nelle farmacie dove, oltre alla solita richiesta di antipiretici o quant’altro consigliato in caso di influenza, sono andate a ruba mascherine e disinfettanti vari.

«In un solo pomeriggio ho venduto una quarantina di mascherine. Ovunque stiamo facendo nuovi rifornimenti – dice il presidente di Federfarma, Rossano Brescia -. Certo, la gente è preoccupata, ma non particolarmente allarmata anche perché si stanno ricevendo continue informazioni sul da farsi e come comportarsi. C’è da aggiungere che, sì, siamo sicuramente nel periodo del picco influenzale anche perché, purtroppo, non tutti si vaccinano preferendo piuttosto alimentare i propri pregiudizi dando ascolto ai social».