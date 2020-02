Taranto, gestivano piazza di spaccio di cocaina ed eroina: 2 arresti

La polizia di Taranto ha arrestato in flagrante un 42enne, Ivan Nigro, e Umberto Crocicchio, 24 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno notato un continuo andirivieni di giovani dall'abitazione di Nigro, in via Capecelatro. All'arrivo di potenziali acquirenti si notava che si intrattenevano con Nigro, mentre l'altro saliva sul terrazzo dello stabile. Gli agenti hanno quindi perquisito l'immobile: nella stanza da letto sono stati trovati quattro involucri di cellophane con cocaina, un bilancino di precisione e 370 euro in banconote di vario taglio. Nigro aveva con sé anche eroina. Sul terrazzo rinvenuti anche involucri di cellophane con 7 panetti di eroina (150 grammi) e 7,5 grammi di cocaina. Entrambi sono stati arrestati.