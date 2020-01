Taranto, scappa da comunità educativa per minori: rintracciato dalla polizia

TARANTO - Il personale della Squadra Mobile di Taranto, ha rintracciato e fermato un giovane poco più che maggiorenne che nel dicembre dello scorso anno si era allontanato da una Comunità Educativa in provincia di Lecce, facendo perdere le sue tracce. Il ragazzo, a quel tempo minorenne, lo scorso settembre era stato arrestato dalla Polizia di Stato, perché sorpreso insieme ad altri due coetanei a spacciare sostanze stupefacenti in una piazza del centro di Taranto.

Il 18enne era tornato nel capoluogo Jonico dove aveva trovato un nascondiglio avvalendosi anche della complicità di amici e parenti. Gli investigatori, che ormai avevano circoscritto la zona nella quale il giovane aveva trovato rifugio, lo hanno sorpreso in via Temenide seduto nei pressi della fermata di un autobus urbano con l’intento di confondersi con i tanti passeggeri in attesa del mezzo pubblico.

Immediatamente fermato, il giovane è stato condotto negli Uffici della Questura e dopo avergli notificato l’ordinanza di aggravamento della sua Misura Cautelare emessa dal Tribunale dei Minori di Taranto, è stato accompagnato all’Istituto Minorile di Bari.