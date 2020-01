Taranto, agguato al rione Paolo VI: ferito un 25enne, è in prognosi riservata

La polizia indaga a Taranto sul ferimento di un 25enne, Francesco Tambone, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto ieri sera da cinque colpi di pistola alla gamba, al gluteo e all’avambraccio. Il malcapitato stava rientrando a casa in piazza Tedesco, al rione Paolo VI, quando è stato avvicinato da un uomo che ha fatto fuoco. Otto in tutto i proiettili esplosi. Tambone, soccorso e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, è stato ricoverato con riserva di prognosi ma non corre pericolo di vita. Gli agenti della Squadra Mobile, a cui sono affidate le indagini, oggi hanno raccolto alcune testimonianze, eseguito perquisizioni e passato al setaccio gli ambienti della criminalità locale per cercare di individuare il responsabile dell’agguato e stabilire il movente. (