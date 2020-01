Taranto, maxioperazione antidroga: recuperati 5 kg di eroina, un arresto

I carabinieri di Taranto hanno portato a termine un'operazione antidroga in alcuni quartieri del capoluogo con alti indici di criminalità, e hanno inferto un duro colpo alle principali piazze di spaccio. Nel quartiere Borgo i militari hanno arrestato un 29enne, Dario Oliva, che aveva con sé 3 chili di eroina purissima. Nel quartiere Paolo VI hanno recuperato altri 2 chili di eroina in un'intercapedine di una casa popolare.

Il 29enne aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio nella sua abitazione e i carabinieri l'hanno perquisita. Hanno trovato l'eroina in uno zainetto nero, un peluche in cui erano state nascoste diverse dosi di stupefacente pronte per la vendita, un bilancino di precisione, tre coltelli a serramanico e una pistola a salve senza tappo rosso. L'uomo si trova in carcere. Tutta la droga se venduta avrebbe fruttato 140mila euro circa.