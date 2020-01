Manduria, picchiano automobilista che si rifiuta di pagare duemila euro: due arresti

TARANTO - Dopo un incidente stradale con danni lievi alla carrozzeria hanno finto un accordo con la controparte per una semplice lucidatura, ma nei giorni successivi si sono presentati all’appuntamento pretendendo duemila euro e hanno picchiato l’automobilista che si era rifiutato di pagare, colpendolo con calci e pugni. L’episodio è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante sulla strada provinciale tra Manduria e Sava, nel Tarantino.

Chiamato il commissariato di Manduria, gli agenti hanno arrestato Luciano Scarcia, 35 anni, e Cosimo Camardi di 39, entrambi residenti a Taranto, accusati di lesioni personali e tentata estorsione in concorso.

La vittima è un 31enne di Manduria, che aveva cercato invano di rifugiarsi in un bar vicino. I due autori del pestaggio si erano persino impossessati delle chiavi della macchina dell’automobilista per sottrargli la carta di circolazione, con l'intento di redigere il modulo di constatazione amichevole e di impossessarsi del telefono cellulare e del bancomat per costringerlo a prelevare denaro.