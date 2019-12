Taranto, tempi lunghi per il nuovo ospedale: cantiere non prima dell'estate 2020

La battaglia nelle aule amministrative non è terminata. Dopo lo stop del Tar di Lecce all’aggiudicazione, l’appalto da 161 milioni per il nuovo ospedale di Taranto approda al Consiglio di Stato. Sia la seconda classificata, il consorzio Research, che l’Ati guidata dalla Debar di Bari hanno presentato appello, chiedendo di sospendere la decisione di primo grado che ha rimandato tutto nelle mani di Invitalia.

L’udienza dovrebbe essere fissata a gennaio ma, nonostante la corsia preferenziale garantita dal rito per gli appalti, i tempi non saranno brevi. A inizio dicembre il Tar di Lecce ha annullato l’aggiudicazione a Debar, che aveva offerto un ribasso del 24,7% e soprattutto una eccezionale riduzione dei tempi per la costruzione: circa un anno (395 giorni), a fronte degli oltre tre (1.245 giorni) previsti nel progetto, proponendo di lavorare su tre turni per tutte le 24 ore. I giudici hanno accolto il ricorso di Research (avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto e Michele Dionigi), ordinando a Invitalia un nuovo esame dell’offerta sul fronte delle emissioni sonore di cantiere, evocando un possibile divieto di lavorare di notte che il gruppo di imprese capeggiato da Debar (avvocati Fabio Cintioli, Beppe Macchione, Giovanni Nardelli, Francesco Paolo Bello e Saverio Sticchi Damiani) ritiene inesistente. Ma, allo stesso tempo, il Tar di Lecce ha escluso Research, ritenendo che non sia in possesso di un requisito di qualificazione (i componenti per le facciate continue).

Dopo la sentenza di primo grado, Invitalia avrebbe dovuto procedere a una nuova verifica di anomalia dell’offerta di Debar nel senso indicato dal Tar. Cosa che avrebbe potuto portare, alternativamente, o alla conferma della valutazione (e dunque a una nuova aggiudicazione) o all’esclusione del raggruppamento barese, con conseguente vittoria della terza classificata (Matarrese srl di Bari). La nuova valutazione non è avvenuta. E la richiesta di sospensiva presentata in Consiglio di Stato da entrambe le parti mira proprio a evitare questo passaggio: Debar chiede di riconoscere che, in realtà, la possibilità di lavorare di notte è prevista persino dallo schema di contratto presentato in fase di appalto, mentre Research chiede di essere riammessa sostenendo che le opere per le quali il Tar ha rilevato la mancanza del requisito - essendo iperspecialistiche e di modico valore rispetto al totale - possano in realtà essere frazionate tra i subappaltatori. E soprattutto che l’offerta di Debar, con i tre turni da 8 ore che dimezzano il tempo medio di realizzazione dell’ospedale previsto da tutti gli altri concorrenti, siano in realtà incongrui.

Tuttavia, tecnicismi a parte, il nuovo passaggio nelle aule della giustizia amministrativa rischia di allungare di molto i tempi per costruire il nuovo ospedale da 715 posti letto. L’area, 26 ettari sulla strada per San Giorgio Jonico, è stata recintata fin dall’estate scorsa dopo il completamento degli espropri e l’aggiudicazione provvisoria avvenuta a giugno. Ma il cantiere, che sarebbe dovuto partire nello scorso autunno, non sarà operativo - se va bene - prima dell’estate 2020. La previsione di completamento dei lavori, in base al progetto, è fissata a fine 2022.