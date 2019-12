Mottola, festa e rievocazione storica per San Tommaso Becket

Festa e rievocazione storica a Mottola per il patrono San Tommaso Becket. Appuntamento il 28 e 29 dicembre con artigiani, musicisti, giocolieri, spettacoli di teatro e videomapping, allestimenti a tema e giochi per bambini. L’attore e regista Gianluca Foresi, in arte Giullar Cortese, sarà l’animatore della festa con la sua arte di improvvisatore in rima. E ancora gli allestimenti dell’associazione Mastri del Tempo con rievocatori in arrivo da varie regioni.

I visitatori potranno scoprire i segreti della carta fatta a mano di Fabriano, la lavorazione delle candele e del conio e i segreti dell’alchimista. Tutto questo in un grande allestimento scenografico. In abiti d’epoca, anche molti residenti per regalare al pubblico un’esperienza inclusiva.

Si comincia sabato 28 dicembre, alle ore 16, con la visita teatralizzata nella Chiesa Madre e nel centro storico 'Sulle orme di San Tommaso Becket' della compagnia Onirica Teatro. Alle 18.30 il cuore del borgo apre le sue porte e si animeranno con i banchi del mercato storico di arti e mestieri. A seguire e sino alle 22.30, il banditore Gianluca Foresi darà inizio alla festa con musici e saltimbanchi.

Domenica 29, già dal mattino, apertura del mercato storico di arti e mestieri anche con giochi dell’epoca, di legno e da tavolo. Dalle 16 arriveranno anche gruppi di sbandieratori, timpanisti e armigeri. Alle 18.15 la processione aperta dalla cinque Confraternite di Mottola e la solenne celebrazione in Chiesa Madre con l’arciprete don Sario Chiarelli, presieduta dal vescovo mons. Claudio Maniago. Poi, il saluto del sindaco Barulli e la consegna delle chiavi al Santo Patrono alla presenza delle autorità. Alle 20.30 corteo storico e la festa con acrobati e musici, coordinati dal Giullar Cortese. Il momento clou dei festeggiamenti alle 21, in piazza XX Settembre, con lo spettacolo «The honor of God»