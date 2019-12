Taranto, incendiarono ambulanza danneggiando altre 8 auto: 2 arresti

La polizia di Taranto ha arrestato e condotto in carcere due pregiudicati, Christian De Ponzio, 25 anni, e Pietro Tomai, 20, ritenuti responsabili dell'incendio di un'ambulanza, che si trovava nell'Istituto Salesiano Don Bosco in viale Virgilio. I fatti risalgono al 13 novembre scorso: i due rispondono di incendio, furto aggravato, e turbata regolarità di un servizio di pubblica necessità. Le fiamme in quell'occasione si propagarono a otto veicoli circostanti, causando non pochi danni. In casa i poliziotti hanno recuperato gli indumenti utilizzati la notte dell'incendio e immortalati dalle telecamere di sorveglianza.