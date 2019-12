Massafra, fingono di essere corrieri e rubano 1900 euro ad anziana: arrestati

I carabinieri di Castellaneta (Ta) hanno arrestato in flagrante un 19enne di Napoli e un 25enne di Castellammare di Stabia (Na), entrambi accusati di truffa in concorso. Intorno alle 13 di ieri, a Massafra (Ta) una 69enne del posto è stata contattata telefonicamente da un uomo, che si è presentato come suo nipote, e che le ha detto che sarebbe andato un corriere a casa sua a consegnarle un pacco, per il quale c'era un corrispettivo da pagare. La donna ha acconsentito e ha consegnato al presunto fattorino 1900 euro in contanti

Poco dopo è arrivato il figlio della vittima che si è accorto della truffa e ha allertato i carabinieri. I due responsabili sono stati presto intercettati e bloccati: avevano tre telefoni cellulari e i soldi rubati all'anziana poco prima. Sono stati condotti nel carcere di Matera.