Massafra, dopo lite accoltella 18enne: arrestato

I carabinieri di Massafra (Ta) hanno arrestato un 28enne del posto per tentato omicidio. I militari sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112 nella serata di ieri, in una via del centro, in quando un 18enne aveva una ferita da arma da taglio all'addome. È emerso che poco prima il giovane aveva litigato con il 28enne, che poi aveva estratto un coltello e l'aveva ferito.

Il 28enne è stato rintracciato poco dopo in una sala giochi: il 18enne è stato condotto all'ospedale SS Annunziata di Taranto ed è stato operato al polmone, ma non è in pericolo di vita. Il 28enne è ai domiciliari: si cerca ancora l'arma del delitto.