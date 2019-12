Taranto, strappa borsa a un'anziana per strada: arrestata 28enne

I carabinieri di Taranto hanno arrestato per furto con strappo una 28enne del capoluogo, con precedenti contro il patrimonio e la persona. La donna intorno alle 12.30 di oggi è stata bloccata al termine di un inseguimento in viale Virgilio dopo che aveva scippato una ottantenne, portandole via la borsa con denaro ed effetti personali, mentre camminava per strada. La donna è caduta per terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. La 28enne è stata posta ai domiciliari.