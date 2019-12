Arsenale Taranto, Borracino: «Spero in 300 unità più quota 294»

BARI - «Se, come sembra, le 300 assunzioni annunciate si aggiungeranno alla quota spettante a Taranto, delle 294 unità di personale con profilo non dirigenziale previste dalla norma contenuta nella legge di bilancio dello scorso anno per il triennio 2019 - 2021, l’Arsenale potrà davvero avviare un serio piano di rilancio». Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, commenta con 'soddisfazionè l’annuncio dei giorni scorsi «del Ministro della difesa Guerini, dell’assunzione di 300 nuove unità lavorative nell’Arsenale di Taranto, nell’ambito dell’intervento complessivo che va sotto il nome di Cantiere Taranto».

Per «evitare che all’Arsenale di Taranto venisse affidato solo il compito di stazione appaltante e di controllo sui lavori, con la conseguente perdita dei lavori di manutenzione su navi ad altissime tecnologie - spiega Borraccino - era necessario intervenire al più presto con un piano straordinario di assunzioni qualificate».

L’assessore ricorda poi «che anche nell’ambito del C.I.S. (Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto), che rappresenta una misura di sistema per rendere Taranto emancipata dalla monocultura dell’industria siderurgica, si prevede in linea prioritaria lo sviluppo dell’Arsenale. Uno degli otto settori previsti dal Programma di Interventi del C.I.S. è 'Recupero infrastrutturale e valorizzazione turistica Arsenale Militarè, con un importo finanziato di quasi 49 milioni di euro, al momento spesi solo in parte». Inoltre, il Progetto per la valorizzazione turistico culturale dell’Arsenale Militare, predisposto dal MIBAC e dal Ministero della Difesa e approvato dal CIPE nel dicembre 2017, «è ancora in fase di progettazione. La prima tranche del finanziamento, di 5,7 milioni di euro, prevede fra l’altro la realizzazione dell’Entry point (punto espositivo e di accoglienza), la Mostra storica dei reperti della Marina Militare, il Museo della Civiltà del Mare, e l’esposizione e la visita di un sommergibile».

Borraccino conclude evidenziando «la necessità che questi lavori vengano compiuti al più presto. Sarebbe, questo sì, un esempio concreto di come si può superare la monocultura dell’acciaio, investendo in progetti di risanamento a impatto ambientale irrilevante, ma con risultati rilevanti sul piano culturale, turistico e di ulteriore buona occupazione».