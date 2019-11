Taranto, scoperti in carcere droga e un telefonino: 2 denunce

A pochi giorni dall'indagine sul drone che portava la droga nel carcere di Taranto, un altro sequestro di droga e un minitelefonino è avvenuto pochi giorni fa, nella stessa casa circondariale. La denuncia arriva dal Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che dà notizia del sequestro di un involucro di circa 30 grammi di hashish e di un minitelefonino con cavetto per la ricarica e relativa Sim card. Denunciati i possessori, un brindisino di 40 anni e un detenuto di Manduria (Ta).

«Purtroppo il carcere di Taranto - spiega il Sappe in una nota - continua a rimanere il più affollato della nazione con un sovraffollamento di detenuti che sfiora il 110% (oltre 620). Ma la cosa più scandalosa è che in regioni limitrofe, vedi la Calabria, per esempio, le carceri sarebbero praticamente vuote se confrontate a quelle pugliesi. Infatti in Calabria al 31 ottobre 2019 ci sono n. 2784 detenuti a fronte di 2734 posti, mentre in Puglia ci sono 3.857 detenuti a fronte di 2319 posti. A questo punto il Sappe invita tutte le autorità politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali, ad interessarsi seriamente del carcere di Taranto poiché in queste condizioni non basta più il coraggio e la professionalità dei poliziotti penitenziari per garantire la sicurezza e la vivibilità dei detenuti, costretti in spazi angusti,in violazioni delle più elementari norme igienico sanitarie»