Pulsano, parcheggio abusivo per camion con rifiuti: sequestrata area

La stazione Carabinieri di Pulsano ha sottoposto a sequestro un’area di mq. 2000 circa, in cui erano stati eseguiti lavori non autorizzati di sbancamento ed erano in atto operazioni di riempimento con l’utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiale da demolizione edile. Una 54enne di Faggiano è stata denunciata per aver eseguito lavori in assenza di concessione edilizia e di aver realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi.