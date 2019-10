Taranto, una 55enne tenta di lanciarsi dal quinto piano: salvata dai carabinieri

Intorno alle 11 di questa mattina, mercoledì 30 ottobre, i carabinieri sono intervenuti al quartiere Paolo VI di Taranto dove una 55enne, in preda a una crisi depressiva, minacciava di gettarsi dal quinto piano del suo palazzo. I militari hanno cercato di dissuadere la donna, che era già seduta sulla ringhiera del balcone, con le gambe penzoloni nel vuoto. Quindi un militare, entrato nell'abitazione, è riuscito a bloccare la donna e a metterla in sicurezza. La 55enne è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.